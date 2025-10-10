Netanyahu: Nur 20 der 48 Geiseln sind am Leben

Schließt auch „harte Vorgangsweise“ nicht aus

Netanyahu betonte, dass der Krieg im Gazastreifen zwar Fortschritte gemacht habe, die Operationen aber noch nicht abgeschlossen seien: „Hamas wird entwaffnet und Gaza demilitarisiert werden. Wenn es den leichten Weg gibt, gut – und wenn nicht, wird es auf die harte Weise geschehen.“ Er warnte gleichzeitig, dass noch erhebliche Herausforderungen bestehen, sieht aber Chancen, den Kreis des Friedens in der Region zu erweitern.