Alle Geiseln frei und Pflege im Katastrophenfall

Alle 20 verbliebenen Geiseln, die mehr als zwei Jahre im Gazastreifen festgehaltenen wurden, sind nun frei. UND: Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung: Ein neuer Leitfaden für eine Handy-App soll pflegenden Angehörigen im Falle von Hochwassern, Muren und Co. helfen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.