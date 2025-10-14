So heimtückisch sind die Berge jetzt im Herbst

Zwei Tote, dazu mehrere Rettungseinsätze für Alpinisten, die sich nicht mehr weiter trauten bzw. im Schnee nicht weiterkamen – das Wochenende in den Tiroler Bergen hatte es in sich. Das sonnige Wetter bleibt in dieser Woche erhalten, allerdings ebenso der Schnee nordseitig ab rund 1800 Metern. Und genau den haben viele nicht auf ihrer Rechnung bzw. dem Tourenplan.