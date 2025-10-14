So heimtückisch sind die Berge jetzt im Herbst

„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Venezias Michi Svoboda
Das Prachtwetter in Kombination mit den warmen Temperaturen im Tal verleitet viele Bergfexe derzeit zu Fehlern, die fatal enden können, wie das Wochenende leider drastisch gezeigt hat.
Zwei Tote, dazu mehrere Rettungseinsätze für Alpinisten, die sich nicht mehr weiter trauten bzw. im Schnee nicht weiterkamen – das Wochenende in den Tiroler Bergen hatte es in sich. Das sonnige Wetter bleibt in dieser Woche erhalten, allerdings ebenso der Schnee nordseitig ab rund 1800 Metern. Und genau den haben viele nicht auf ihrer Rechnung bzw. dem Tourenplan.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.