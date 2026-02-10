Schnee-Chaos in Japan: Zahl der Toten steigt

Die meisten Menschen starben, weil Schneemassen von Dächern auf sie fielen oder weil sie beim Schneeräumen verunglückten. Eine Frau wurde von ihren Verwandten in der Präfektur Fukui unter Schneemassen entdeckt. Die Behörde geht davon aus, dass die Frau in ihren Siebzigern beim Schneeräumen von einer Schneemasse vergraben wurde, die vom Dach herunterrutschte.