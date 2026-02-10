Filmbranche drängt auf neues Fördermodell

Filmschaffende warten auf Politik

Jüngste Erfolge in der heimischen Filmlandschaft sind unter anderem die Weihnachtskomödie „Aufputzt is‘“, die über 445.000 Besucher in die heimischen Kinos lockte und damit der erfolgreichste österreichische Kinofilm der vergangenen 25 Jahre wurde. Auch bei der kommenden Berlinale sind zwölf österreichische Filme vertreten – zwei davon im Wettbewerb. Unter anderem soll sich dort in den kommenden Wochen zeigen, ob die Branche die dringend benötigten politischen Zusagen erhält. Viele Filmschaffende hoffen auf schnelle Entscheidungen.