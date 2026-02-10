Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein Drehtag fixiert“

Filmbranche drängt auf neues Fördermodell

Medien
10.02.2026 10:00
Die Komödie „Aufputzt is‘“ von Claudia Jüptner-Jonstorff war der erfolgreichste heimische Film ...
Die Komödie „Aufputzt is‘“ von Claudia Jüptner-Jonstorff war der erfolgreichste heimische Film der letzten 25 Jahre.(Bild: Petro Domenigg / FILMSTILLS.AT K)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Sinkende Fördermittel und fehlende Investitionsverpflichtung für Streaminganbieter in österreichische Produktionen bereiten der Filmwirtschaft große Sorgen. Deshalb pocht man nun auf die Umsetzung des neuen Fördermodells.

0 Kommentare

Die österreichische Filmbranche fordert die Umsetzung eines neuen Fördermodells nach deutschem Vorbild: Alle Streaminganbieter sollen zukünftig verpflichtet werden, ein Viertel des hierzulande gemachten Umsatzes in österreichische Produktionen investieren zu müssen. Anderenfalls droht die Zukunft des heimischen Films trotz jüngster Erfolge zu kippen, warnen Produzenten, Regisseure und Schauspieler.

Filmschaffende bangen um Zukunft
Grund für das Anliegen ist die sinkende Filmförderung in Österreich. Die Mittel des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) wurden in einem Jahr um 22 Millionen Euro gekürzt, und auch das Fördervolumen von FISAplus ist von etwa 80 Millionen Euro im Jahr 2025 auf aktuell rund 55 Millionen Euro gesunken.

Viele Filmschaffende würden ohne Projekte dastehen: Schauspielerin Susi Stach berichtet: „Für heuer ist kein einziger Drehtag bestätigt. Viele erzählen mir, dass sie für heuer noch keine Projekte haben.“ Regisseur Markus Schleinzer betont: „Wenn wir von der Berlinale zurückkommen, wissen wir alle nicht, was wir im Herbst arbeiten werden.“

Die Vertreter der Filmbranche (v.l.n.r.) Susi Stach, Markus Schleinzer, Ruth Beckermann und ...
Die Vertreter der Filmbranche (v.l.n.r.) Susi Stach, Markus Schleinzer, Ruth Beckermann und Alexander Dumreicher-Ivanceanu(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Streaming zur Kasse bitten
40 Millionen Euro sollen durch eine Abgabe jährlich generiert und 90 Millionen Euro pro Jahr an Investitionen vor Ort ausgelöst werden. Damit würden Arbeitsplätze gesichert, Nachwuchstalente gefördert und internationale Sichtbarkeit erhöht werden, erklärt Branchenvertreter Alexander Dumreicher-Ivanceanu. Ruth Beckermann betont: „Es kostet fast nichts, österreichische Filme weltweit zu zeigen, bringt aber viel Prestige für die Auslandskultur.“ Schleinzer ergänzt: „Die Maßnahme ist im Regierungsprogramm vorgesehen – jetzt muss sie endlich umgesetzt werden.“

Gegenwind von der Wirtschaftskammer
Gar nicht begeistert von der Forderung nach einer Investitionsverpflichtung zeigte sich der Fachverband Telekom-Rundfunk in der Wirtschaftskammer. Dieser warnt vor einer Gefährdung des Medienstandorts und äußerte rechtliche Bedenken, da eine Investitionspflicht nur für österreichische Produktionen möglicherweise europarechtlich unzulässig wäre.

Lesen Sie auch:
Studie in Tirol zeigt
Das haben die Steuerzahler von der Filmförderung
03.02.2026
„Aufputzt is’“
Seidl und (Star)-Ensemble feierten riesen Erfolg
28.01.2026
Seidl vs. Stipsits
„Aufputzt is‘“ auf Rekordkurs in unseren Kinos
07.12.2025

Filmschaffende warten auf Politik
Jüngste Erfolge in der heimischen Filmlandschaft sind unter anderem die Weihnachtskomödie „Aufputzt is‘“, die über 445.000 Besucher in die heimischen Kinos lockte und damit der erfolgreichste österreichische Kinofilm der vergangenen 25 Jahre wurde. Auch bei der kommenden Berlinale sind zwölf österreichische Filme vertreten – zwei davon im Wettbewerb. Unter anderem soll sich dort in den kommenden Wochen zeigen, ob die Branche die dringend benötigten politischen Zusagen erhält. Viele Filmschaffende hoffen auf schnelle Entscheidungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.586 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.617 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
176.270 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
949 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Medien
„Kein Drehtag fixiert“
Filmbranche drängt auf neues Fördermodell
Wunsch der Chefetage
Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren
So geht‘s
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
„Ohne Freigabe“
Aufregung um russisches Fernsehen an Wiener Schule
Message, Macht, Medien
Ex-ORF-Chefredakteur: „Journalisten sind Gfraster“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf