Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ruf nach mehr Strenge

So oft sperrte AMS im Vorjahr das Arbeitslosengeld

Wirtschaft
10.02.2026 10:23
Ende Jänner waren in Österreich insgesamt 456.192 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an ...
Ende Jänner waren in Österreich insgesamt 456.192 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an einer AMS-Schulung teik.(Bild: APA/unbegrenzt verfuegbar)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat im Jahr 2025 insgesamt 162.391 Mal das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe vorübergehend gesperrt. Das entspricht etwa dem Niveau des Jahres 2024. Der Wiener AMS-Landesgeschäftsführer Winfried Göschl wünscht sich bei Härtefällen gänzlicher Arbeitsunwilligkeit eine strengere Handhabe.

0 Kommentare

Etwa die Hälfte der Sanktionen entfiel auf vergleichsweise leichte Verstöße wie versäumte Kontrolltermine (52.302 Fälle) oder Selbstkündigungen (29.206). Letztere gingen um 2,5 Prozent zurück, was auf die trübe Konjunktur zurückgeführt wird.

Fernbleiben, Verweigerung
Rund 80.000 Sperren betrafen Arbeitswilligkeit, darunter 43.206 Fälle von tageweisem Fernbleiben bei Schulungen sowie 35.944 sechswöchige Sperren für die Verweigerung von Jobangeboten oder Schulungen beziehungsweise die Vereitelung einer Aufnahme.

Fälle gänzlicher Arbeitsunwilligkeit gestiegen
Die Zahl der Fälle gänzlicher Arbeitsunwilligkeit stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 1733. In diesen Fällen wird der Bezug komplett gestrichen. AMS-Wien-Chef Göschl kritisierte gegenüber der „Presse“, dass der Anspruch derzeit bereits nach einem Monat Beschäftigung wiedererlangt werden könne. „Das sehen wir kritisch“, so Göschl.

Lesen Sie auch:
Österreichs Jobmarkt ist weiter ordentlich unter Druck – im Vergleich zum Dezember ist die ...
Schon wieder Anstieg
456.192 ohne Job: Talsohle noch nicht erreicht
02.02.2026
Brisante AMS-Bilanz
Warum mehr Frauen den Arbeitsplatz räumen müssen
05.02.2026
Umdenken wird wichtig
Neues Zuverdienst-Verbot bedroht jetzt Existenzen
10.01.2026

Früher sei dafür der Erwerb eines neuen Anspruchs nötig gewesen. Zudem sei es „ziemlich schwierig, Sanktionen zu verhängen“, da die Beweislast beim AMS liege und Verfahren keine Formfehler duldeten.

Zitat Icon

Der Anspruch kann derzeit bereits nach einem Monat Beschäftigung wiedererlangt werden. Das sehen wir kritisch.

AMS-Wien-Chef Winfried Göschl

Die Stagnation der Gesamtzahl der Sanktionen wird auch mit der wirtschaftlichen Lage begründet. Da die Zahl der offenen Stellen 2025 um elf Prozent auf rund 83.000 sank, während die Arbeitslosigkeit stieg, habe das AMS weniger Möglichkeiten, Arbeitslose zur Jobannahme zu drängen.

456.192 im Jänner ohne Job
Ende Jänner waren in Österreich insgesamt 456.192 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an einer AMS-Schulung teil. Das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent beziehungsweise 10.679 Menschen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Jänner 2026 mit Veränderungen zum Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen steigt um 2,4 %. Besonders stark ist der Anstieg bei Frauen mit 5,0 % und bei Personen ab 50 Jahren mit 4,3 %. Die offenen Stellen sinken um 10,5 %. Quelle: AMS.

Wie das AMS und das Arbeitsministerium Anfang Februar mitteilten, hat sich der Anstieg damit gegenüber Dezember weiter verstärkt: Damals lag das Plus im Jahresabstand noch bei 2 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Wieder mehr Pleiten
Zahl der Insolvenzen stieg das 5. Jahr in Folge an
Krone Plus Logo
Gärtner verrät:
Corona-Jahre waren „die besten fürs Geschäft“
Ruf nach mehr Strenge
So oft sperrte AMS im Vorjahr das Arbeitslosengeld
„Kein Drehtag fixiert“
Filmbranche drängt auf neues Fördermodell
Schamloser Betrug
Schattenfirmen kosten Staat halbe Milliarde Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf