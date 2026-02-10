Vorteilswelt
Mann schwer verletzt

Senior (69) stürzte beim Einsteigen von Sessellift

Tirol
10.02.2026 10:37
Im Seefelder Skigebiet Gschwandtkopf (Archivbild) kam es zum Liftunfall.
Im Seefelder Skigebiet Gschwandtkopf (Archivbild) kam es zum Liftunfall.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Folgenschwerer Liftunfall in Seefeld in Tirol: Ein 69-jähriger Skifahrer hatte beim Einstieg in einen Sessellift Probleme und stürzte daraufhin in einen Graben. Der Urlauber erlitt eine schwere Verletzung an der Hand und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem fatalen Zwischenfall kam es am Montag, kurz vor 12 Uhr, im Seefelder Skigebiet Gschwandtkopf. Der 69-jährige Urlauber aus den Niederlanden wollte laut Polizei bei der Talstation in den Vierer-Sessellift einsteigen – dabei hatte er jedoch große Probleme.

Der Niederländer zog sich laut Erstdiagnose eine Handgelenkfraktur zu.

Die Polizei

Skifahrer schaffte es nicht auf Sitz
„Aus bisher unbekannter Ursache schaffte es der 69-Jährige nicht, sich rechtzeitig auf den Sessel zu setzen und stürzte am Ende des Einstiegsbereiches in eine circa ein Meter tiefe Grube“, so die Ermittler.

Mit Rettung ins Krankenhaus
Das Liftpersonal stoppte den Lift sofort und kam dem Mann zu Hilfe. „Dieser zog sich laut Erstdiagnose eine Handgelenkfraktur zu“, schildert die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Tirol

