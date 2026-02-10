„GZSZ“-Star Anne Menden ist Mama geworden

Rückkehr von Menden zu „GZSZ“ im Sommer?

Menden spielt schon seit 2004 in der Serie „GZSZ“ mit. Für die Geburt ihres Sohnes nahm sie laut RTL eine Babypause und hatte im November 2025 ihren vorerst letzten Drehtag. Ihre Rückkehr ans Set der Serie sei für diesen Sommer geplant.