Im Baby-Glück

„GZSZ“-Star Anne Menden ist Mama geworden

Society International
10.02.2026 10:00
Anne Menden und Gustav Masurek freuen sich über die Geburt ihres ihres Sohnes.
Anne Menden und Gustav Masurek freuen sich über die Geburt ihres ihres Sohnes.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Anne Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sind Eltern geworden. Die 40-Jährige, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, brachte Anfang Februar einen gesunden Sohn zur Welt, hieß es am Dienstag. Mutter und Kind seien wohlauf. Alle seien gesund, glücklich, munter und mittlerweile wieder zu Hause. 

0 Kommentare

„Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still“, wurde Menden in der Mitteilung zitiert. Das Gefühl lasse sich demnach kaum in Worte fassen. „Es ist größer, tiefer und erfüllender, als ich es mir je hätte vorstellen können.“

Erstes Bild auf Instagram
Masurek teilte mit: „Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat.“ Auf Instagram teilte das Paar zudem ein Foto von den Füßen ihres Sohnes.

Rückkehr von Menden zu „GZSZ“ im Sommer?
Menden spielt schon seit 2004 in der Serie „GZSZ“ mit. Für die Geburt ihres Sohnes nahm sie laut RTL eine Babypause und hatte im November 2025 ihren vorerst letzten Drehtag. Ihre Rückkehr ans Set der Serie sei für diesen Sommer geplant.

Masurek hatte 2021 an der RTL-Show „Die Bachelorette“ teilgenommen. Nun kümmert er sich um seinen Nachwuchs: „Vollzeit-Papa – und darauf bin ich mächtig stolz“, wurde er in der Mitteilung zitiert.

Lesen Sie auch:
Anne Menden und Gustav Masurek enthüllten in einem emotionalen Clip das Geschlecht ihres ...
Es wird ein ...
„GZSZ“-Star Anne Menden verrät Baby-Geschlecht
14.01.2026

Menden hatte die Verlobung im März 2025 im Interview mit dem RTL-Magazin „Gala“ bekannt gegeben, in dem sie ihren Verlobungsring zeigte. RTL zufolge hat das Paar bereits 2023 am Rande eines Drehs für „GZSZ“ in Paris seine Verlobung gefeiert.

