Putin gibt’s uns schriftlich

EINERSEITS sind die kritischen Reaktionen der westlichen Medien und der meisten europäischen Staatskanzleien darauf nur zu berechtigt: Russland führe längst einen hybriden Krieg gegen Europa – zumindest im Informationsbereich. Und was habe Putin in der Vergangenheit nicht schon alles versprochen – auch schriftlich und per Dekret -, um es in der Folge zu brechen. Und außerdem sei ja auch die Ukraine Europa und diese sei Opfer des russischen Angriffskrieges geworden.