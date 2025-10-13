Fahrgast prügelte mit Fäusten auf Zugbegleiter ein

Einen schlafenden Fahrgast hat ein Zugbegleiter auf der Nordbahn Richtung Marchegg (Bezirk Gänserndorf, NÖ) geweckt, um sein Fahrticket zu kontrollieren. Nach verbalem Hin-und-her wurde der Beschuldigte, ein 26-jähriger ungarischer Staatsbürger, äußerst rabiat – er boxte auf den Bediensteten ein.
Auf den 24-jährigen Zugbegleiter soll bei dem Übergriff derart brutal eingeschlagen worden sein, dass er – die Tat ereignete sich bereits am Freitagabend – ins Klinikum Hainburg eingeliefert werden musste, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen nun mitteilt.
Opfer lag auf dem Boden, Täter spazierte seelenruhig zu Fuß weiter
Der junge Bahnbedienstete soll im Zuge der Handgreiflichkeit auch bereits auf dem Boden gelegen sein – erst dann soll der mutmaßliche Täter seine brutalen Faustschläge beendet haben, heißt es.
Der Beschuldigte verließ schließlich in der Haltestelle Oberweiden in der Gemeinde Weiden die Zuggarnitur und marschierte zu Fuß in Richtung Baumgarten an der March weiter. Beamte der Polizeiinspektion Marchegg griffen den Täter auf und nahmen ihn fest. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Einlieferung des 26-Jährigen in die dortige Justizanstalt angeordnet.
