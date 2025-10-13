Fahrgast prügelte mit Fäusten auf Zugbegleiter ein

Opfer lag auf dem Boden, Täter spazierte seelenruhig zu Fuß weiter

Der junge Bahnbedienstete soll im Zuge der Handgreiflichkeit auch bereits auf dem Boden gelegen sein – erst dann soll der mutmaßliche Täter seine brutalen Faustschläge beendet haben, heißt es.

Der Beschuldigte verließ schließlich in der Haltestelle Oberweiden in der Gemeinde Weiden die Zuggarnitur und marschierte zu Fuß in Richtung Baumgarten an der March weiter. Beamte der Polizeiinspektion Marchegg griffen den Täter auf und nahmen ihn fest. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Einlieferung des 26-Jährigen in die dortige Justizanstalt angeordnet.