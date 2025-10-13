Betrunkener Deutscher macht Hitlergruß: Festnahme

Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
Am späten Sonntagabend grölte ein Mann am Wiener Bahnhof Praterstern Nazi-Parolen und machte mehrfach den Hitlergruß. Die Polizei schritt ein.
Der 44 Jahre alte Mann wurde von den Beamten wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz vorläufig festgenommen. Der Deutsche hatte in Richtung der einschreitenden Polizisten mehrfach den Hitlergruß ausgeführt und den Nationalsozialismus verherrlichende Parolen skandiert.
Zwei Promille Alkohol im Blut
Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Wiener Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert. Der 44-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.
