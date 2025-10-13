Betrunkener Deutscher macht Hitlergruß: Festnahme

Zwei Promille Alkohol im Blut

Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Wiener Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert. Der 44-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.