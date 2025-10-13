Vorteilswelt
Gerüchte befeuert

Zinedine Zidane steht vor spektakulärem Comeback

Fußball International
13.10.2025 13:01
Zinedine Zidane
Zinedine Zidane(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Zinedine Zidane steht vor einem spektakulären Trainer-Comeback: Zu Jahresbeginn hatte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps sein Amtsende mit der Fußball-WM 2026 angekündigt, nun brachte sich Zidane erneut als Nachfolger ins Spiel. 

„Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Nationalmannschaft etwas erreichen kann, das würde ich gerne eines Tages tun“, sagte der 53-Jährige auf dem von der Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“ organisierten Festival Dello Sport in Trient. Zidane hatte schon mehrfach Interesse am Posten bekundet.

Didier Deschamps
Didier Deschamps(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

„Ich freue mich darauf“
„Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, wo ich fast zwölf, 13 oder 14 Jahre als Spieler verbracht habe. Natürlich ist das ein Traum, ich freue mich darauf“, hatte der Weltmeister von 1998 zuletzt im Mai in einer Kolumne der französischen Sportzeitung „L‘Équipe“ geschrieben. „Wenn es so weit ist, wird es mir eine große Freude sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt.“

Als Trainer sammelte Zidane ausschließlich Erfahrungen bei Real Madrid, gewann da aber die Champions League dreimal von 2016 bis 2018.

Ähnliche Themen
Zinedine ZidaneDidier Deschamps
Frankreich
ComebackSport
