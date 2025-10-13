Zinedine Zidane steht vor spektakulärem Comeback

Zinedine Zidane steht vor einem spektakulären Trainer-Comeback: Zu Jahresbeginn hatte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps sein Amtsende mit der Fußball-WM 2026 angekündigt, nun brachte sich Zidane erneut als Nachfolger ins Spiel.
„Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Nationalmannschaft etwas erreichen kann, das würde ich gerne eines Tages tun“, sagte der 53-Jährige auf dem von der Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“ organisierten Festival Dello Sport in Trient. Zidane hatte schon mehrfach Interesse am Posten bekundet.
„Ich freue mich darauf“
„Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, wo ich fast zwölf, 13 oder 14 Jahre als Spieler verbracht habe. Natürlich ist das ein Traum, ich freue mich darauf“, hatte der Weltmeister von 1998 zuletzt im Mai in einer Kolumne der französischen Sportzeitung „L‘Équipe“ geschrieben. „Wenn es so weit ist, wird es mir eine große Freude sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt.“
Als Trainer sammelte Zidane ausschließlich Erfahrungen bei Real Madrid, gewann da aber die Champions League dreimal von 2016 bis 2018.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.