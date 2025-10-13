Vorteilswelt
Retz pfiff drauf

Nach Karten-Orgie wurde Schiris Essen verweigert

Fußball Unterhaus
13.10.2025 12:30
Torschütze Daniel Hölbling (re.) und Retz tobten.
Torschütze Daniel Hölbling (re.) und Retz tobten.(Bild: GEPA)

Gastfreundschaft und Geselligkeit wird im Weinort Retz groß geschrieben. Das gilt auch beim Ostliga-Aufsteiger SC Retz. Doch nach dem 2:3 gegen Oberwart pfiffen die Weinviertler drauf. Für Schiri Pfeiffer und sein Team gab‘s nichts zum Kauen. Und schäumen tat nicht das Bier zum Braten, sondern nur eine Funktionärslegende.

Nach 21 Minuten lagen sie bereits mit 0:2 zurück, ehe Hölbling (37.) und Eggenfellner (71.) für den Ausgleich sorgten. Dennoch sollte das Ostliga-Duell gegen Oberwart für die Retzer mit der zweiten Niederlage in Folge, dem dritten sieglosen Spiel hintereinander enden – und jeder Menge dicker Luft...

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
