Nach Karten-Orgie wurde Schiris Essen verweigert

Gastfreundschaft und Geselligkeit wird im Weinort Retz groß geschrieben. Das gilt auch beim Ostliga-Aufsteiger SC Retz. Doch nach dem 2:3 gegen Oberwart pfiffen die Weinviertler drauf. Für Schiri Pfeiffer und sein Team gab‘s nichts zum Kauen. Und schäumen tat nicht das Bier zum Braten, sondern nur eine Funktionärslegende.