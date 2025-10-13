Marchtrenk und Co. spielen in Mexikos Slum-Liga
Spenden von OÖ-Klubs
Seit 15 Jahren unterstützt Jürgen Seiler von Viktoria Marchtrenk ein spezielles Projekt in Mittelamerika, um Kindern und Jugendlichen in den Straßen der Millionenstadt Mexiko City durch Fußball Perspektiven zu geben. Mittlerweile gibt es sogar schon eine ganz spezielle Liga.
Die Amateure des LASK bleiben in der Regionalliga Mitte im Kampf um die Tabellenführung an Voitsberg dran, siegten am Sonntag gegen Dietach 2:0. Die Torschützen: Tryphose Aime Queyre Tchicamboud aus Frankreich und Filip Perovic aus Montenegro.
