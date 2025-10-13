Syrische Kurden werden Teil der Regierungstruppen

Im März hatten sich die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) mit der islamistischen Übergangsregierung darauf geeinigt, dass die kurdische Autonomieverwaltung in die staatlichen und militärischen Institutionen des Landes integriert werde. Zuletzt gab es jedoch wieder Spannungen, die Umsetzung verzögerte sich. So wird der Regierung in Damaskus beispielsweise vorgeworfen, die Rechte von Minderheiten wie Kurdinnen und Kurden nicht ausreichend zu schützen. Die erste Wahl seit dem Umsturz soll nicht demokratisch gewesen sein. In Regionen, die überwiegend von Minderheiten bewohnt sind, durften die Menschen ihre Stimme gar nicht abgeben.