Balotelli verzockt sich: „Bin in einer Sackgasse“

Zuletzt stand Balotelli in der Saison 2024/25 beim CFC Genua unter Vertrag, wo er in der Hinrunde nur sechs Kurzeinsätze absolvierte und seit Januar nicht mehr im Kader stand. Davor kickte der Italiener unter anderem in der Türkei für Adana Demirspor, in der Schweiz beim FC Sion und in Italien für Monza. In der Süper Lig überzeugte der Stürmer mit sieben Toren und einer Vorlage in 16 Spielen. Allerdings kassierte er im drittletzten Saisonspiel den 14. Platzverweis seiner Karriere.