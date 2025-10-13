So wird Benkos Steuer-Schlupfloch geschlossen

Benko hat im Fall seiner Villa in Igls die geltende Rechtslage zulasten der Republik und der Steuerzahler geschickt ausgenutzt. Die Immobilie, die er mitsamt seiner Familie jahrelang bewohnte, wurde nicht von ihm als Privatperson gekauft. Stattdessen wurde die „Laura Privatstiftung“ zwischengeschaltet, die letztlich die Villa wiederum an ihn als eigentlichen Eigentümer vermietet hat. Mit diesem Trick ist Benko bei weitem nicht alleine ...