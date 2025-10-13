Der Wahltermin für St. Pölten ist jetzt fix!

Die Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt St. Pölten steht kommendes Jahr an. Nach langem Ringen sickerte am Montag der Termin für Votum jetzt durch. Und: Die ÖVP hat sich verspekuliert ...
Die einzelnen Parteien hatten sich ja schon in Stellung gebracht und ihren Kandidaten neue Gesichter verliehen. Doch bis zuletzt war darüber spekuliert worden, wann der langjährige und mit absoluter Mehrheit regierende Stadtchef der Landesmetropole, Matthias Stadler, zur Verteidigung eines der letzten SPÖ-Hochburgen ausrücken würde. Die ÖVP unter ihrem neuen und so auch bezeichneten („Der Neue“) Spitzenkandidaten Florian Krumböck war – wie berichtet – nicht davon ausgegangenen, dass das große Votum vor Mitte Februar stattfinden würde.
Jetzt stellte der sozialdemokratische Amtsinhaber seinen Herausforderer vor vollendete Tatsachen. Und zwar noch vor seinem 60-. Geburtstag, der möglicherweise damit zu einer Jubelfeier werden könnte. Gewählt soll am 25. Jänner 2026 werden.
Stadler: „Kurzer und fairer Wahlkampf“
„Mit dem Wahltermin im Jänner – exakt fünf Jahre nach der letzten Gemeinderatswahl – ist ein kurzer und hoffentlich fairer Wahlkampf gewährleistet“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. „Bis dahin haben wir noch einiges vor. Bereits in den nächsten Sitzungen von Stadtsenat und Gemeinderat gilt es, wichtige Beschlüsse zu fassen“, legt das SPÖ-Stadtoberhaupt seinen Fokus weiterhin auf die Arbeit für die St. Pöltner.
