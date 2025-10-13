Der Wahltermin für St. Pölten ist jetzt fix!

Die einzelnen Parteien hatten sich ja schon in Stellung gebracht und ihren Kandidaten neue Gesichter verliehen. Doch bis zuletzt war darüber spekuliert worden, wann der langjährige und mit absoluter Mehrheit regierende Stadtchef der Landesmetropole, Matthias Stadler, zur Verteidigung eines der letzten SPÖ-Hochburgen ausrücken würde. Die ÖVP unter ihrem neuen und so auch bezeichneten („Der Neue“) Spitzenkandidaten Florian Krumböck war – wie berichtet – nicht davon ausgegangenen, dass das große Votum vor Mitte Februar stattfinden würde.