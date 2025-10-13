Schröder am Sprung: Es geht nur noch um die Ablöse

Ungeachtet dessen geht es nun darum, eine entsprechende Ablösesumme für den Kurzzeit-Boss auszuhandeln. Sein Vertrag an der Salzach läuft noch bis 2028, die klammen „Fohlen“ müssen daher tief in die Tasche greifen. „Krone“-Infos zufolge heißt das, dass Gladbach bis zu 1,5 Millionen Euro hinblättern muss.