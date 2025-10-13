Teilen sich die Summe
Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei Forscher
Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an die Forscher Philippe Aghion, Peter Howitt und Joel Mokyr. Sie würden für ihre Forschungen zum „innovationsgetriebenen Wirtschaftswachstum“ ausgezeichnet, teilte das Nobelpreiskomitee am Montag mit.
Mokyr ist Wirtschaftshistoriker, Aghion und Howitt sind Wachstumsforscher. Der Nobelpreis ist mit elf Millionen schwedischen Kronen dotiert (umgerechnet rund einer Million Euro), diese Summe teilen sich die drei Preisträger nun.
Der „Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften“ geht nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel zurück, sondern wird seit 1969 vergeben und von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Weitere Kategorien sind Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden.
