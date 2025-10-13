Vorteilswelt
Gegen Tür geprallt

Schock-Tod von Wanda Perdelwitz: Polizei ermittelt

Society International
13.10.2025 12:52
Wanda Perdelwitz wurde mit nur 41 Jahren mitten aus dem Leben gerissen – nun ermittelt die ...
Wanda Perdelwitz wurde mit nur 41 Jahren mitten aus dem Leben gerissen – nun ermittelt die Polizei.

Nach dem Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei einem Unfall in Hamburg ermittelt die Polizei jetzt gegen den Beifahrer des Unfallwagens wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Ihr Management bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei der 41-Jährigen um die Hamburger „Großstadtrevier“- und „Traumschiff“-Schauspielerin handelt.

Gegen Tür geprallt
Ein 28-jähriger Beifahrer hatte den Ermittlungen zufolge am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum die Tür eines haltenden Transporters von innen geöffnet – mutmaßlich ohne auf den Radverkehr zu achten. Die 41-Jährige sei dabei mit ihrem Fahrrad gegen die Tür geprallt, schwer verletzt worden und später im Krankenhaus an den Folgen des sogenannten Dooring-Unfalls gestorben.

Mit einer Mahnwache hatten am Sonntag Hunderte Menschen in Hamburg an den tödlichen Unfall der Radfahrerin erinnert. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Hamburg hatte zu der Aktion aufgerufen. Laut Lagezentrum der Polizei hatten 800 Menschen an der Mahnwache teilgenommen. Am Unfallort wurde ein weißes Fahrrad aufgestellt, ein sogenanntes Geisterrad, das mit Blumen geschmückt wurde. Auch Kerzen wurden angezündet.

