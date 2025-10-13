Slowakei: 100 Verletzte nach Crash zweier Züge

Die Polizei ging von rund 80 Verletzten aus. Beide Lokführer überlebten den Zusammenstoß, einer von ihnen sprang laut Railpage.net vor dem Aufprall aus dem Zug. Ein Zeuge, der in einer der Waggons saß, schilderte gegenüber der Zeitung Nový Čas die dramatischen Szenen: „Kaum waren wir aus dem Tunnel raus, passierte der Horror. Ich verstehe nicht, wie so etwas heutzutage passieren kann. Zum Glück sind alle Passagiere am Leben! Gott sei Dank!“