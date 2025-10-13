Albin Ouschan holt wie Schwester 8-Ball-WM-Gold

Der Kärntner Albin Ouschan ist 8-Ball-Weltmeister. Der 35-jährige Billard-Profi gewann am Montag das WM-Finale in Nusa Dua auf Bali gegen den Griechen Alexander Kazakis 10:5. Davor hatte er sich beim mit 250.000 Dollar dotierten Event im Semifinale gegen den Japaner Hayato Hijikata 10:9 durchgesetzt.
Ouschan ist zweifacher 9-Ball-Weltmeister und war nun der erste Österreicher in einem 8-Ball-WM-Endspiel. Seine Schwester Jasmin Ouschan hatte heuer ebenso 8-Ball-WM-Gold geholt.
Die 39-Jährige hatte am Wochenende ebenfalls auf Bali bei der 10-Ball-WM Rang fünf erreicht. Für den Vorarlberger Mario He endete die 8-Ball-WM unter 96 Aktiven durch ein 4:10 gegen den Albaner Kledio Kaci im Achtelfinale. Während es dafür für den 32-jährigen Rankweiler ein Preisgeld von 4.375 Dollar (knapp 3.800 Euro) gibt, kassiert Albin Ouschan 70.000 Dollar (gut 60.000 Euro).
