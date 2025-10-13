Ein Treffen mit Hans Krankl gewinnen

Er hat den Rasen längst gegen die Bühne getauscht und ist nun mit Monti Beton und einem gratis Live-Konzert in der PlusCity in Pasching zu Gast: Am 24. Oktober kann man dafür 1x2 Plätze für ein exklusives Meet & Greet gewinnen. Gleich hier mitspielen!
Während seiner Zeit in Barcelona haben ihm die Katalanen den Spitznamen „Goleador“ verpasst. Der spanische Torschützenkönig Hans Krankl trägt diesen Namen noch heute mit sich mit, hat das Spielfeld aber schon längst verlassen und unterhält lieber im Scheinwerferlicht: Gemeinsam mit der Kult-Band Monti Beton sorgen die drei Entertainer für mitreißende Stimmung, Kult-Hits und natürlich den typischen Krankl-Schmäh.
Am 24. Oktober mit „Rot Weiß Rock“ in der PlusCity!
Der Marcusplatz im Einkaufstempel PlusCity in Pasching verwandelt sich am 24. Oktober ab 21 Uhr zur Konzert-Area. Der Eintritt ist frei, also einfach hinkommen, mittanzen und eine gute Zeit verbringen. Auf 1x2 „Krone“-Gewinner wartet ein exklusives Treffen mit Hans Krankl im Backstage-Bereich, wo genug Zeit für ein interessantes Gespräch, Fotos und Autogramme ist. Einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Mitspielen ist bis Freitag, 17. Oktober, um 9 Uhr möglich. Alle Infos zum Event gibt’s hier.
