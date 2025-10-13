Feier nach Fußballmatch eskalierte auf Parkplatz

500 Anhänger des runden Leders versammelten sich in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Linz.Vor allem kroatische Fans sollen teils für tumultartige Szenen gesorgt haben. Besorgte Anrainer riefen die Polizei zu Hilfe. Den Beamten gelang es erst nach zwei Stunden, die übermütigen Krawallmacher zu beruhigen und zum Heimgehen zu bewegen.