Verschollener Schatz wurde nun wiedergefunden

Als der Salzburger Uhrmacher Johann Bentele sen. 1799 die Turmuhr von Schloss Lamberg in Steyr (OÖ) umbaute, hinterließ er dort ein graviertes Messingschild, das damals als „Visitenkarte“ der Uhrmacher galt. Lange war dieses Aufsteckschild verschollen, jetzt ist es wieder an seinen Platz im Uhrturm zurückgekehrt. Doch wie kam es dazu?