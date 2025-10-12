29-jähriger Raser doppelt so schnell als erlaubt

Ein Bleifuß wurde von Polizisten Samstagnacht in Edt bei Lambach aus dem Verkehr gezogen. Der 29-Jährige raste mehr als doppelt so schnell wie erlaubt durch eine 70er-Zone, seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.
In der Nacht zum Sonntag führten Polizisten in Edt bei Lambach entlang einer Bundesstraße Lasermessungen durch. Gegen 23.15 Uhr staunten die Beamten nicht schlecht, als sie ein Auto bei einem Überholvorgang kontrollierten. Denn das Gerät zeigte statt der erlaubten 70 km/h satte 145 km/h an, die Toleranz bereits abgezogen.
Führerschein eingezogen
Der Audi S7 wurde im Bereich Au bei der Traun angehalten, am Steuer saß ein 29-Jähriger aus Gunskirchen. Dem Bleifuß wurde die Weiterfahrt untersagt, er musste seinen Führerschein abgeben und wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
