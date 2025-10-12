29-jähriger Raser doppelt so schnell als erlaubt

In der Nacht zum Sonntag führten Polizisten in Edt bei Lambach entlang einer Bundesstraße Lasermessungen durch. Gegen 23.15 Uhr staunten die Beamten nicht schlecht, als sie ein Auto bei einem Überholvorgang kontrollierten. Denn das Gerät zeigte statt der erlaubten 70 km/h satte 145 km/h an, die Toleranz bereits abgezogen.