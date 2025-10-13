Zwei Verletzte bei Austritt von Gärgas auf Hof

Verletzter während der Bergung ansprechbar

Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr drangen mit Atemschutz in den Gefahrenbereich vor und trugen den Altbauern mit einer Trage ins Freie. „Er war während der Bergung ansprechbar“, schildert FF-Kommandant Andreas Wagner. Der Verletzte wurde von den Rettungskräften und dem Notarzt erstversorgt und dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen Familienmitglieder kamen mit der Rettung ins Spital.