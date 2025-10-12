Roland Düringer: „Alles ist so schmähbefreit!“

Wenn Roland Düringer (61) die Bühne betritt, wird’s unbequem – zwischen Wutbürger und Weisheitslehrer changierend, bleibt Düringer stets authentisch, direkt und überraschend.

Am Freitag, 17. Oktober, hat hier sein „Regenerationsabend 3.0“ OÖ-Premiere. Die „Krone“ plauderte mit ihm über das Programm und darüber, was er mag und was ihn stört.