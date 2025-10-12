Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Augen von Bub

Zugedröhnter Vater (39) zertrümmerte Wohnung

Oberösterreich
12.10.2025 16:31
Der Vater war nicht nur stark alkoholisiert, sondern stand auch unter Koks-Einfluss.
Der Vater war nicht nur stark alkoholisiert, sondern stand auch unter Koks-Einfluss.(Bild: P. Huber)

Ein amtsbekannter Steyrer löste am Samstagabend in seiner Heimatstadt einen größeren Polizeieinsatz aus. Der Wüterich, der dem Suchtgiftmilieu zugerechnet wird, zerschlug in seiner Wohnung Teile der Einrichtung. Als die Exekutive eintraf, stieß er wüste Morddrohungen aus. Sein fünfjähriger Sohn musste den Exzess des zugedröhnten und stark alkoholisierten 39-Jährigen mit ansehen.

0 Kommentare

Das Krachen von Möbelstücken, das Splittern von Glas und wütendes Gebrüll schreckten am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Steyr (Oberösterreich) die Nachbarn auf. Diese alarmierten verängstigt die Polizei.

Mehrere Streifenbesatzungen und Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) eilten zur Wohnadresse, wo sie bei der Ankunft ein zerbrochenes Wohnungsfenster bemerkten. 

Mit Umbringen bedroht
Sie forderten den Wohnungsbesitzer auf, sofort die Eingangstür zu öffnen, doch er öffnete diese nur einen Spalt, brüllte die Beamten an und gestikulierte aggressiv herum. Er forderte die Polizisten auch auf, sofort zu verschwinden. 

Da er sich nicht beruhigen ließ, die Beamten weiterhin beschimpfte und einen von ihnen sowie dessen Angehörige sogar mit dem Umbringen bedrohte, drangen die Polizisten in die Wohnung ein und nahmen den Mann fest.

Verängstigter Bub im Schlafzimmer
Im Inneren sahen sie, dass neben dem kaputten Fenster unter anderem auch noch die Schlafzimmertür aus der Verankerung gerissen und ein Spiegel zerbrochen war. Im Schlafzimmer fanden sie auch den kleinen, verängstigten Sohn des Mannes. Aus diesem Grund wurde die Jugendwohlfahrt des Magistrats Steyr hinzugezogen. Deren Mitarbeiter ordneten an, den Fünfjährigen in die Obhut der obsorgeberechtigten Mutter zu übergeben. Die Frau ist vom Vater geschieden. 

Ein beim 39-Jährigen durchgeführter Drogentest verlief genauso positiv wie ein Alkotest. Der amtsbekannte Mann war stark betrunken und stand unter dem Einfluss von Kokain. In seiner Wohnung konnte außerdem Cannabiskraut sichergestellt werden. Er wurde mehrfach bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
232.116 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
139.659 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
132.156 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1360 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1333 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Oberösterreich
Vor Augen von Bub
Zugedröhnter Vater (39) zertrümmerte Wohnung
Premiere im Posthof
Roland Düringer: „Alles ist so schmähbefreit!“
Bei Stromer-Unfällen
Diese Erfindung erleichtert Feuerwehren Arbeit
Aufregung nach Brand
Sechs Verletzte: Zufahrt für Feuerwehr zugeparkt!
145 km/h in 70er-Zone
29-jähriger Raser doppelt so schnell als erlaubt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf