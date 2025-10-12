Zugedröhnter Vater (39) zertrümmerte Wohnung

Verängstigter Bub im Schlafzimmer

Im Inneren sahen sie, dass neben dem kaputten Fenster unter anderem auch noch die Schlafzimmertür aus der Verankerung gerissen und ein Spiegel zerbrochen war. Im Schlafzimmer fanden sie auch den kleinen, verängstigten Sohn des Mannes. Aus diesem Grund wurde die Jugendwohlfahrt des Magistrats Steyr hinzugezogen. Deren Mitarbeiter ordneten an, den Fünfjährigen in die Obhut der obsorgeberechtigten Mutter zu übergeben. Die Frau ist vom Vater geschieden.