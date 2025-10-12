Diese Erfindung erleichtert Feuerwehren Arbeit

Wen ein Elektroauto in einen Unfall verwickelt ist, machen oft die Akkus Probleme. Zwei Feuerwehrleute aus Oberösterreich haben ein System entwickelt, das die Überwachung der Akkus von beschädigten Stromern zum Kinderspiel macht.
„Jedes Auto kann bei einem Unfall zu brennen beginnen. Bei Elektroautos ist die Brandentwicklung aber unberechenbarer. „Kaputte Akkus bergen Gefahrenpotenzial, können sich selbst entzünden – auch Stunden nach einem Unfall“, weiß Emil Meindl vom Landesfeuerwehrkommando OÖ. „Daher müssen die Fahrzeuge in Quarantäne überwacht werden. Das hat immer einen Personalaufwand verursacht“, so Meindl – bis jetzt.
Mit Ingenieurswissen Lösung gefunden
„Weil wir kein System gefunden haben, das die Überwachung automatisiert, haben mein Kollege Klaus Rammelmaier und ich uns ans Werk gemacht.“ Das war der Startschuss für die „AB-Mulde mit Überwachungssystem für trockene Quarantäne bei E-Fahrzeugen mit beschädigten Akkus“.
„Das System besteht aus einer AB-Mulde, in die beschädigte Autos gehoben oder gezogen werden können. Darauf kann die Sensorbox montiert werden. Diese wird mit jeweils zwei Temperatur- und Gassensoren verbunden, die nahe dem Akku angebracht werden“, erklärt der Ingenieur.
Die Messdaten werden per Mobilverbindung übertragen und können via QR-Code abgerufen werden. Überschreiten die Werte eine Grenze, wird die Landeswarnzentrale alarmiert, die die zuständigen Feuerwehren losschickt.
Bisher gibt es fünf solcher Überwachungsgeräte
Fünf dieser Überwachungsgeräte wurden bisher gebaut und in OÖ verteilt. Seit der Übergabe im April 2025 kamen die Boxen bereits fünfmal zum Einsatz – zuletzt beim unfallbedingten Brand eines Elektro-Porsches in Ansfelden.
„Mehr Sicherheit für die Bevölkerung“
„Das digitale E-Brand-Sicherheitssystem bedeutet mehr Sicherheit für die Bevölkerung und Entlastung für unsere Feuerwehren. Niemand muss mehr neben einem Fahrzeug Wache halten – die Technik übernimmt das zuverlässig“, freut sich auch Feuerwehrlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.