Diese Erfindung erleichtert Feuerwehren Arbeit

Mit Ingenieurswissen Lösung gefunden

„Weil wir kein System gefunden haben, das die Überwachung automatisiert, haben mein Kollege Klaus Rammelmaier und ich uns ans Werk gemacht.“ Das war der Startschuss für die „AB-Mulde mit Überwachungssystem für trockene Quarantäne bei E-Fahrzeugen mit beschädigten Akkus“.

„Das System besteht aus einer AB-Mulde, in die beschädigte Autos gehoben oder gezogen werden können. Darauf kann die Sensorbox montiert werden. Diese wird mit jeweils zwei Temperatur- und Gassensoren verbunden, die nahe dem Akku angebracht werden“, erklärt der Ingenieur.