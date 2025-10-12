Klub zahlt für Mieten in Gmunden 100.000 Euro

Starke 22 Punkte im Supercup gegen Oberwart, 20 gegen St. Pölten. Der rot-weiß-rote Basketball-Star Sylven Landesberg stellte sich nach seinem Sensationstransfer zu Klosterneuburg eindrucksvoll in der Superliga vor. Am Sonntag kommt der österreichisch-amerikanisch-israelischen Flügelspieler, der zuletzt in Saudi-Arabien spielte und somit auch hierzulande zu den absoluten Top-Verdienern der Liga zählt, auch erstmals an den Traunsee.