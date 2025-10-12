Klub zahlt für Mieten in Gmunden 100.000 Euro

Mehrparteienhaus musste nach Brand geräumt werden
Sechs Verletzte
Gmundens Basketballer um Kapitän Daniel Friedrich treffen am Sonntag auf Klosterneuburg und somit auch erstmals auf Starspieler Sylven Landesberg. Auch aus regionalen Gründen könnten sich die Swans so einen „Kracher“ aber erst gar nicht leisten.
Starke 22 Punkte im Supercup gegen Oberwart, 20 gegen St. Pölten. Der rot-weiß-rote Basketball-Star Sylven Landesberg stellte sich nach seinem Sensationstransfer zu Klosterneuburg eindrucksvoll in der Superliga vor. Am Sonntag kommt der österreichisch-amerikanisch-israelischen Flügelspieler, der zuletzt in Saudi-Arabien spielte und somit auch hierzulande zu den absoluten Top-Verdienern der Liga zählt, auch erstmals an den Traunsee.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.