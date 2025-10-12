Nach Überholmanöver Kontrolle über Cabrio verloren

Gegen Baum geprallt

Der Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich in Folge einmal um die eigene Achse und schlitterte danach mit dem Heck voran über eine Böschung in den Wald. An einem Baum war der wilde Ausritt zu Ende, der Fahrer wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest war mit 1,64 Promille positiv.