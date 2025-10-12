Nach Überholmanöver Kontrolle über Cabrio verloren

Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht. Das bewies auch ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach (Oberösterreich), der in der Nacht zum Sonntag in Kollerschlag zuerst einen Lkw überholte, dann aber ins Schleudern geriet und im Wald landete.
Am Samstag gegen 22.55 Uhr war der 40-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach mit seinem Cabrio auf der L 1530 von Sarleinsbach in Richtung Kollerschlag unterwegs. Bei einer Walddurchfahrt überholte er zuerst einen Lastwagen, kam beim Einordnen aber mit den rechten Rädern aufs Bankett.
Gegen Baum geprallt
Der Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich in Folge einmal um die eigene Achse und schlitterte danach mit dem Heck voran über eine Böschung in den Wald. An einem Baum war der wilde Ausritt zu Ende, der Fahrer wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest war mit 1,64 Promille positiv.
Kommentare
