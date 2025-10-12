Schlägerei mit Flasche und brutaler Kopftritt

Alle Hemmungen dürften ein Rumäne und ein Kroate bei einer Auseinandersetzung um zu laute Musik in Wels verloren haben. Einer der Streithähne schlug mit einer zerbrochenen Glasflasche zu, der andere revanchierte sich mit einem Fußtritt gegen seinen bereits am Boden liegenden Kontrahenten.
Zwei Männer gerieten am Samstagabend gegen 21.10 Uhr in Wels in Streit, wobei es zunächst hieß, dass ein Messer im Spiel sei. Vor Ort wurden zwei verletzte Männer angetroffen. Dabei stellte sich heraus, dass keine Stichwaffe, sondern eine zerbrochene Glasflasche involviert war.
Laut Polizei waren ein 36-jähriger Rumäne und ein 29-jähriger Serbe (beide aus Wels) gemeinsam zu einem Lokal kamen. Dabei spielte der Ältere laute Musik mit einer Musikbox ab. Ein weiterer 37-jähriger Kroate aus Wels störte dieses Verhalten, weshalb er ihn anwies, diese leiser zu drehen.
Tiefe Wunde
Der 36-Jährige kam dieser Aufforderung nach, allerdings entstand ein Streit zwischen den beiden. Der 29-Jährige wollte dazwischen gehen. Bei dieser Rangelei holte der 36-Jährige mit der zerbrochenen Glasflasche aus und verletzte den 37-Jährigen an der Hand, wodurch er eine tiefe Wunde erlitt.
Der 36-Jährige wollte erneut auf seinen Kontrahenten losgehen, unterließ es allerdings, als er die Verletzung erblickte. Daraufhin stieß ihn der 37-Jährige zu Boden und trat mit voller Wucht gegen den Kopf des 36-Jährigen, wodurch dieser sein Bewusstsein verlor. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert – sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
