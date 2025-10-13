„Angst-Währung“ Gold: Lohnt sich Einstieg noch?

„Krone“: Der Goldpreis hat gerade die magische Grenze von 4000 Dollar pro Feinunze (knapp 3500 Euro) überschritten. Wie verändert der jüngste Preisanstieg Ihr Tagesgeschäft?

Reinhard Walz: Aktuell verzeichnen wir eine deutlich erhöhte Aktivität – sowohl bei Ankauf als auch beim Verkauf. Unsere Umsätze steigen, da die derzeitigen Preise das Transaktionsvolumen erhöhen.