„Angst-Währung“ Gold: Lohnt sich Einstieg noch?

Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei Forscher
Soll ich den geerbten Goldschmuck der Oma jetzt zu Geld machen? Oder gar noch Gold zukaufen? Der gebürtige Innsbrucker Reinhard Walz leitet Vertrieb und Marketing bei der Gold- und Silber-Scheideanstalt Ögussa. Im „Krone“-Interview spricht er über den Trend in turbulenten Zeiten.
„Krone“: Der Goldpreis hat gerade die magische Grenze von 4000 Dollar pro Feinunze (knapp 3500 Euro) überschritten. Wie verändert der jüngste Preisanstieg Ihr Tagesgeschäft?
Reinhard Walz: Aktuell verzeichnen wir eine deutlich erhöhte Aktivität – sowohl bei Ankauf als auch beim Verkauf. Unsere Umsätze steigen, da die derzeitigen Preise das Transaktionsvolumen erhöhen.
