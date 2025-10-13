Wiener verkauft Luxusuhr, Bande stiehlt ihm Erlös

Suche nach Zeugen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, ist mit den Ermittlungen betraut und veröffentlichte am Montag auch Fotos eines Verdächtigen. Dabei handelt es sich um jenen Mann, der die Reifen aufgestochen haben soll. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht am 11. Juli aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62660 erbeten.