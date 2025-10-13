Streit wegen Rauchen: Mitbewohner mit Tod gedroht

Wiener Polizisten wurden am Sonntag alarmiert, nachdem ein 32-Jähriger seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Der Grund: Ein Streit wegen Rauchens in der Wohnung. Mit Unterstützung von WEGA-Beamten wurde der Mann vorläufig festgenommen.
In Wien-Margareten ist ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern komplett eskaliert. Ein 32-jähriger Syrer soll seinem Mitbewohner mit dem Tod gedroht haben. Laut Polizei soll er dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben. Auslöser des Streits war offenbar eine Meinungsverschiedenheit über das Rauchen in der Wohnung.
Verdächtiger erhält Waffenverbot
Wiener Polizisten rückten sogleich mit Unterstützung von WEGA-Beamten an und stürmten die Wohnung des Verdächtigen. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte gesichert und vorläufig festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft muss der 32-Jährige mit einer Anzeige rechnen.
Kommentare
