Streit wegen Rauchen: Mitbewohner mit Tod gedroht

In Wien-Margareten ist ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern komplett eskaliert. Ein 32-jähriger Syrer soll seinem Mitbewohner mit dem Tod gedroht haben. Laut Polizei soll er dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben. Auslöser des Streits war offenbar eine Meinungsverschiedenheit über das Rauchen in der Wohnung.