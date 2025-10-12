Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dutzende Tote

Schwere Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan

Außenpolitik
12.10.2025 12:39
Afghanische Soldaten lieferten sich schwere Gefechte mit pakistanischen Kämpfern.
Afghanische Soldaten lieferten sich schwere Gefechte mit pakistanischen Kämpfern.(Bild: AFP/SANAULLAH SEIAM)

Pakistan hat nach schweren Gefechten mit afghanischen Truppen am Sonntag lokalen Behörden zufolge die beiden wichtigsten Grenzübergänge zum Nachbarland geschlossen. Die Regierung in Kabul teilte mit, bei den Kämpfen in der Nacht seien 58 pakistanische Soldaten getötet worden. Außerdem seien 20 eigene Soldaten gefallen oder verletzt worden.

0 Kommentare

 Ein Sprecher der in Kabul herrschenden Taliban sprach von „Vergeltungsaktionen“. Pakistan machte zunächst keine Angaben zu eigenen Toten. Pakistanische Sicherheitsvertreter erklärten lediglich, sie hätten den afghanischen Streitkräften Verluste zugefügt, nannten aber keine Zahl.

Pakistanische Grenzposten beschossen
Afghanische Truppen hatten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kabul am späten Samstag das Feuer auf pakistanische Grenzposten eröffnet. Dies sei eine Vergeltung für pakistanische Luftangriffe in Afghanistan vor einigen Tagen gewesen. Die pakistanische Armee habe die Gegenseite mit Artillerie beschossen, berichtete die pakistanische Zeitung „Dawn“.

Der Schusswechsel war pakistanischen Sicherheitsvertretern zufolge am Sonntagmorgen weitgehend beendet. In der pakistanischen Region Kurram fielen jedoch nach Angaben von Anrainern noch sporadisch Schüsse. Kabul teilte mit, die Angriffe auf Bitten von Katar und Saudi-Arabien eingestellt zu haben.

Lesen Sie auch:
Während eines Protests in Pakistan, bei dem die indischen Angriffe verurteilt werden, wird eine ...
Am Rande zu Krieg?
Pakistan will nach „feigem“ Angriff Vergeltung
07.05.2025
Kaschmir-Konflikt
Indien und Pakistan einigen sich auf Waffenruhe
11.05.2025

Die Regierung in Islamabad wirft der Taliban-Regierung vor, militante Kämpfer zu beherbergen, die Pakistan angreifen. Kabul bestreitet dies. Bei den von Islamabad nicht offiziell bestätigten Luftangriffen war pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge am Donnerstag der Anführer der militanten Gruppe TTP, Noor Wali Mehsud, in Kabul ins Visier genommen worden. Es sei unklar, ob er überlebt habe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
228.070 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.665 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
123.338 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1308 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1104 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Außenpolitik
Dutzende Tote
Schwere Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan
Das große Interview
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
Krone Plus Logo
Hans-Peter Martin:
„Die USA sind auf dem Highway in den Faschismus“
Bangen um Geiseln
Tal Shoham in Tel Aviv: „Es ist noch nicht vorbei“
Kasperl der Woche
Ein Brief mit einer Bitte an August Wöginger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf