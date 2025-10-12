Schwere Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan

Die Regierung in Islamabad wirft der Taliban-Regierung vor, militante Kämpfer zu beherbergen, die Pakistan angreifen. Kabul bestreitet dies. Bei den von Islamabad nicht offiziell bestätigten Luftangriffen war pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge am Donnerstag der Anführer der militanten Gruppe TTP, Noor Wali Mehsud, in Kabul ins Visier genommen worden. Es sei unklar, ob er überlebt habe.