„Die USA sind auf dem Highway in den Faschismus“

„Krone“: In der Welt greift Unbehagen um sich. Erfassen wir überhaupt, was da gerade vor sich geht?

Hans-Peter Martin: Das wird jetzt vielleicht das inhaltlich wichtigste Interview, zu dem ich je eingeladen wurde. Denn ja, die meisten von uns begreifen, was passiert. Es ist beängstigend und schrecklich, doch es darf uns nicht lähmen. Im Gegenteil: Wir sollten unbedingt hinschauen und selbst handeln, so schwer das fallen mag. Widerstand ist dringend notwendig und noch möglich, zumindest bei uns.