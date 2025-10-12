Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um eine Ikone

Dieser einen Rolle verdankte Diane Keaton alles

Society International
12.10.2025 12:13
Diane Keaton im Jahr 2024
Diane Keaton im Jahr 2024(Bild: AP/Evan Agostini)

„Ich bin total normal“, sagte Diane Keaton einmal in einem Interview. Und doch führte die Schauspielerin ein Leben, das alles andere als normal war. Nun starb sie im Alter von 79 Jahren in Kalifornien. Ein Rückblick auf unzählige Filme, einen Oscar und einen ungewöhnlichen Lebenslauf.

0 Kommentare

„Von mir wurde im Leben nie viel erwartet, aber dann habe ich alle diese Möglichkeiten bekommen. Das war wunderbar“, sagte Keaton einmal. Und diese Möglichkeiten packte Keaton mit beiden Händen. Sie wurde zu einer Schauspiel-Legende, die dabei immer nahbar blieb.

Weltberühmt wurde Keaton 1977 durch ihre Rolle in Woody Allens Film „Annie Hall“, der im Deutschen „Der Stadtneurotiker“ heißt. Ihre Darstellung brachte Keaton den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein und machte sie praktisch über Nacht zu einem Star. Der Film prägte nicht nur ihre Karriere, sondern auch die Mode. Ihr Stil im Film – mit weiten Männerhosen, Westen und Hüten – wurde zu ihrem persönlichen Markenzeichen, dem sie ihr Leben lang treu blieb.

Diane Keaton und Woody Allen im Film „Die Stadtneurotiker“ (1977)
Diane Keaton und Woody Allen im Film „Die Stadtneurotiker“ (1977)(Bild: Viennareport)
Diane Keaton in „Der Pate, Teil 2“ im Jahr 1974.
Diane Keaton in „Der Pate, Teil 2“ im Jahr 1974.(Bild: Viennareport)

Geliebte des Mafiabosses
Viele kennen Keaton auch aus „Der Pate“ von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Darin verkörperte sie die Geliebte und spätere Ehefrau des Mafiabosses – gespielt von Al Pacino. Pikant: Den Bestseller von Mario Puzo hatte sie vor dem Vorsprechen nie gelesen. „Ich glaube, das Netteste, was mir je jemand angetan hat, war, mich für ,Der Pate‘ zu besetzen, obwohl ich es nicht einmal gelesen hatte. Ich wusste rein gar nichts“, erzählte sie 2022.

Diane Keaton im Jahr 1978 bei der Oscar-Verleihung für die beste Darstellerin in „Annie Hall“.
Diane Keaton im Jahr 1978 bei der Oscar-Verleihung für die beste Darstellerin in „Annie Hall“.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Diane Keaton posiert 2004 bei den Golden Globe Awards mit ihrem Preis für die beste ...
Diane Keaton posiert 2004 bei den Golden Globe Awards mit ihrem Preis für die beste Schauspielerin für ihre Rolle in „Was das Herz begehrt“(Bild: AP/REED SAXON)

Mehrmals für den Oscar nominiert
In ihrer mehr als 50 Jahre dauernden Schauspiel-Karriere erfand Keaton sich immer wieder neu. Neben dem „Stadtneurotiker“ und „Reds“ war sie noch zwei weitere Male als beste Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert, 1997 in „Marvins Töchter“ an der Seite vom damaligen Jungstar Leonardo DiCaprio und 2004 in „Was das Herz begehrt“, einem Liebesfilm mit Jack Nicholson. Keaton gewann auch Preise bei den Golden Globes und den britischen Baftas.

Komödienrollen als eher wohlhabende Frauen in beigefarbener Kleidung spielte sie im „Club der Teufelinnen“ mit Bette Middler und Goldie Hawn oder zuletzt in zwei „Book Club“-Filmen oder „Summer Camp“ mit Kathy Bates. Auch als Sprecherin war Keaton tätig und verkörperte 2016 unter anderem die Mutter der Hauptfigur in „Findet Dory“.

Goldie Hawn, Diane Keaton und Bette Midler bei der Premiere ihres Films „Der Club der ...
Goldie Hawn, Diane Keaton und Bette Midler bei der Premiere ihres Films „Der Club der Teufelinnen“ im Jahr 1996.(Bild: AP/FRANK WIESE)
Mary Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton und Jane Fonda in „Book Club“.
Mary Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton und Jane Fonda in „Book Club“.(Bild: AP/Riccardo Ghilardi)
Diane Keaton im Weihnachtsfilm „Alle Jahre wieder“.
Diane Keaton im Weihnachtsfilm „Alle Jahre wieder“.(Bild: APA/© Studiocanal/Suzanne Tenner)

„Ich bin keine echte Schauspielerin“
Geboren wurde die Tochter eines Ingenieurs und einer Hausfrau 1946 in Los Angeles, sie wuchs mit drei Geschwistern in Kalifornien auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical „Hair“. Das Theater sei aber eigentlich nie ihr Ding gewesen, sagte Keaton einmal. „Ich bin keine echte Schauspielerin. Die Wahrheit ist, ich möchte das nicht jede Nacht wieder machen. Was ich an Filmen mag, ist, dass man es immer wieder versuchen kann. Ich mag Fragmente.“

Woody Allen und Diane Keaton im Jahr 2017.
Woody Allen und Diane Keaton im Jahr 2017.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Jack Nicholson und Diane Keaton bei der Präsentation des Films „Was das Herz begehrt“ im Jahr ...
Jack Nicholson und Diane Keaton bei der Präsentation des Films „Was das Herz begehrt“ im Jahr 2004.(Bild: EPA/Andreas Altwein)

„Jeder Mann war ein anderes Jahrzehnt“
Den Gang zum Altar wagte Keaton nicht. „Ich habe noch nie geheiratet. Ich bin eine Versagerin“, scherzte sie einmal. Doch Romanzen gab es einige in ihrem Leben. Ihre Wahl fiel dabei auf wahre Hollywoodstars: Woody Allen, Al Pacino und Warren Beatty. „Jeder Mann war ein anderes Jahrzehnt“, erklärte die Schauspielerin. „Woody war meine Zwanziger, Warren meine Dreißiger und Al an der Grenze Dreißiger/Vierziger.“

Familie ohne Ehemann
Auch ohne Mann gründete Keaton eine Familie: Im Alter von 50 Jahren adoptierte sie ihre Tochter Dexter und fünf Jahre später kam Sohne Duke in die Familie dazu. „Viele Dinge sind damals in meinem Leben passiert, die zu der Entscheidung geführt haben zu adoptieren. Mein Vater war krank und ist gestorben. Und eine Beziehung ging zu Ende. So musste ich schauen, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen will.“ Die Mutterschaft habe ihrem Leben Sinn gegeben, sagte Keaton.

Porträt von Mirjam Hangler
Mirjam Hangler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Woody AllenAl Pacino
Kalifornien
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
229.073 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
125.555 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1358 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1315 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1110 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Society International
Neue Turtelfotos
Katy Perry und Justin Trudeau beim Küssen erwischt
Trauer um eine Ikone
Dieser einen Rolle verdankte Diane Keaton alles
Trauer in Hollywood
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (79) ist tot
Roter-Teppich-Glamour
Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!
Neue Forderung an Pitt
„Traumatische Zeit“: Jolie packt über Ehe-Aus aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf