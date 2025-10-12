Dieser einen Rolle verdankte Diane Keaton alles

„Ich bin keine echte Schauspielerin“

Geboren wurde die Tochter eines Ingenieurs und einer Hausfrau 1946 in Los Angeles, sie wuchs mit drei Geschwistern in Kalifornien auf. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin gab Keaton schon mit 22 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical „Hair“. Das Theater sei aber eigentlich nie ihr Ding gewesen, sagte Keaton einmal. „Ich bin keine echte Schauspielerin. Die Wahrheit ist, ich möchte das nicht jede Nacht wieder machen. Was ich an Filmen mag, ist, dass man es immer wieder versuchen kann. Ich mag Fragmente.“