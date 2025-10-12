Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bangen um Geiseln

Tal Shoham in Tel Aviv: „Es ist noch nicht vorbei“

Außenpolitik
12.10.2025 09:28

Hunderttausende Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv den Waffenstillstand im Gaza-Krieg gefeiert und gehofft, dass die für Montag versprochene Freilassung der übrigen Geiseln tatsächlich stattfindet. Der Austro-Israeli Tal Shoham, selbst 505 Tage in Geiselhaft, hielt eine bewegende Rede.

0 Kommentare

„In Gaza traf ich andere Geiseln: Omer, Guy und Evyatar. Unsere Seelen waren miteinander verbunden und unser Schicksal wurde eins. Wir stärkten uns gegenseitig, teilten alles miteinander“, erzählte Shoham vor rund 400.000 Menschen, darunter auch Angehörigen der Verschleppten, am Platz der Geiseln in Tel Aviv.

„Bis alle zu Hause sind, ist unsere Geschichte nicht zu Ende“
Im Februar waren er und Omer im Rahmen eines Geisel-Deals freigekommen, Guy und Evyatar blieben bis heute in Gefangenschaft. In der ersten Nacht im Spital nach der Freilassung habe er beschlossen, weiterzukämpfen, bis auch sie zurückkehren, so der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger. „Bis alle zu Hause sind, ist unsere Geschichte nicht zu Ende“, betonte er.

Tal Shoham rief auch zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern auf. „Wenn wir nur wissen, wie man gut kämpft, wird die Kluft größer werden. Wenn wir stattdessen lernen, die Gemeinsamkeiten zwischen uns zu finden, wird die Einheit wachsen“, sagte er.

Tal Shoham (m.) bei der Großkundgebung am Samstagabend in Tel Aviv
Tal Shoham (m.) bei der Großkundgebung am Samstagabend in Tel Aviv(Bild: Screenshot/kameraOne)

Jubel für Trump, Buhrufe für Netanyahu
Bei der Großkundgebung in der israelischen Küstenmetropole sprach auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Er hob die entscheidende Rolle von US-Präsident Donald Trump für den vereinbarten Waffenstillstand samt Freilassung der Geiseln hervor. „Wir alle sind Präsident Trump zu tiefstem Dank verpflichtet“, so Witkoff. Als der Name Trump fiel, wurde er von langem Applaus und „Danke Trump“-Rufen unterbrochen.

Als Witkoff auch die Rolle von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hervorhob, schlug der Jubel jedoch in Buh-Rufe und Pfiffe um, die Witkoff fast aus dem Konzept brachten. „Leute, lasst mich meine Gedanken zu Ende bringen“, bat er. Netanyahu habe alles für dieses Land gegeben, betonte er. Viele Angehörige und Freunde der Geiseln werfen Netanyahu jedoch vor, nicht genug für die Freilassung der Verschleppten getan zu haben.

Kushner, Witkoff und Ivanka Trump bei der Kundgebung
Kushner, Witkoff und Ivanka Trump bei der Kundgebung(Bild: AP/Emilio Morenatti)
Die Dankbarkeit für Trump, der den Deal einfädelte, ist groß.
Die Dankbarkeit für Trump, der den Deal einfädelte, ist groß.(Bild: AP/Francisco Seco)
Nach mehr als zwei Jahren sollen endlich die letzten überlebenden Geiseln nach Hause kommen.
Nach mehr als zwei Jahren sollen endlich die letzten überlebenden Geiseln nach Hause kommen.(Bild: AFP/JACK GUEZ)

Auch Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner sprachen kurz zu der Menschenmenge und würdigten neben dem US-Präsidenten auch Witkoffs Rolle für den Verhandlungserfolg. „Es war mir eine Ehre, mit einem so besonderen Menschen zusammenzuarbeiten“, sagte Kushner. Trumps Tochter übermittelte eine Botschaft ihres Vaters. „Der Präsident wollte, dass ich das mit Ihnen teile, wie er es schon so vielen von Ihnen persönlich gesagt hat: Er sieht Sie, er hört Sie. Er steht Ihnen bei“, sagte die Präsidententochter an die Familien der Geiseln gerichtet.

Lesen Sie auch:
Tal Shoham, flankiert von Österreichs Botschafter in Israel, Nikolaus Lutterotti (links), und ...
„Spezial-Operation“
Hamas-Geisel Tal Shoham frei: Wer die Strippen zog
16.03.2025
Waffenruhe in Gaza
Trump verspricht Freilassung der Geiseln am Montag
11.10.2025

Hamas: Freilassung startet Montagfrüh
Israel und die Hamas hatten Trumps Friedensplan begrüßt. Dessen erster Teil sieht die Freilassung aller noch 47 Geiseln im Gazastreifen vor. Ein hochrangiges Mitglied der Hamas bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die Geiselfreilassung am Montagmorgen beginnen wird. Im Rahmen des Deals sollen danach rund 2000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen. Die israelische Armee hatte sich zuvor aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen und seit Freitagmittag gilt eine Waffenruhe.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tel AvivGaza
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
223.262 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
136.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
111.054 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1353 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1272 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1083 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Hans-Peter Martin:
„Die USA sind auf dem Highway in den Faschismus“
Bangen um Geiseln
Tal Shoham in Tel Aviv: „Es ist noch nicht vorbei“
Kasperl der Woche
Ein Brief mit einer Bitte an August Wöginger
Fleischloses Europa
Diese blutleere EU kann uns nicht „wurscht“ sein
„Krone“-Kommentar
Aus dem Spiel genommen: Nahost-Deal ohne Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf