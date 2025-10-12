Todesschütze (50) legt wirres Geständnis ab

Neue Version der Ereignisse

Die massive Alkoholisierung machte es zunächst unmöglich, den Mann einzuvernehmen. Erst am Samstagabend und ein weiteres Mal am Sonntagvormittag konnte der 50-jährige Österreicher zur Tat befragt werden. Dabei verwickelte er sich in Widersprüche und präsentierte eine neue Version der Ereignisse: Das spätere Opfer habe in der Nacht nach einem Streit gegen die Wohnungstür des Schützen getreten, ging zunächst zurück in die Wohnung, kehrte dann aber wieder. Und er sei dabei bewaffnet gewesen. Der 50-Jährige will „ein Messer wahrgenommen“ haben, wie die „Krone“ erfuhr. Seltsam nur: Am Tatort wurde kein Messer gefunden.