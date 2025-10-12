„Potenziale jener Ausländer nützen, die da sind“

Bei Flüchtlingsintegration „wahnsinnig viel geschafft“

Zwar habe man zehn Jahre nach der großen Flüchtlingswelle „wahnsinnig viel geschafft“, betont der AMS-Vorstand. Denn mehr als 60.000 Personen aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran seien in Österreich in Beschäftigung. „Wir sind aber noch nicht fertig, weil nach 2016 in den Folgejahren konstant immer noch Menschen aus diesen Regionen nach Österreich gekommen sind.“ Derzeit leben rund 75 Prozent der Flüchtlinge in Wien. Kopf hat sich in der Vergangenheit mehrfach für die Residenzpflicht ausgesprochen. Sie soll anerkannte Flüchtlinge über einen längeren Zeitraum in dem ersten Bundesland halten, in dem sie Asyl bekamen. Damit soll ein zu starker Zuzug nach Wien verhindert werden.