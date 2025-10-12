Ein Brief mit einer Bitte an August Wöginger

Kann man da was machen?

Ich bin grottig im Rechnen. Bei komplizierten Additionen erwische ich mich manchmal dabei, wie ich geistesabwesend mit den Fingern mitkalkuliere. Auch bei meiner letzten Arbeitnehmerveranlagung habe ich nicht alles durchblickt, aber so ein Finanzamt kriege ich schon irgendwie hin. Es geht sowieso nur darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kann jeder.