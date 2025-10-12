Auf ein „Schallabier“ auf der Schallaburg

Das „Reinheitsgebot“

Im 16. Jahrhundert setzte sich das Reinheitsgebot von 1516 durch – zunächst in Bayern, später mit wachsender Wirkung auch im übrigen deutschsprachigen Raum. Es schrieb vor, dass Bier nur aus Wasser, Gerste und Hopfen gebraut werden dürfe. Hefe wurde damals noch nicht bewusst zugesetzt – man vertraute auf die spontane Gärung oder auf Rückstände aus vorherigen Suden. Gebraut wurde meist in offenen Bottichen über Holzfeuer. Die Qualität des Bieres variierte stark, abhängig vom Wasser, den Malzsorten und der Erfahrung des Braumeisters. In den deutschsprachigen Ländern waren es übrigens oft die Frauen gewesen, die sich um das Bierbrauchen kümmerten.