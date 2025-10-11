Qualifikant kickt Novak Djokovic raus – Finale!

Djokovic mit Rückenproblemen

Im Halbfinale nutzte er auch physische Probleme des im Eröffnungssatz zweimal am Rücken behandelnden, als Nummer vier gereihten „Djokers“. Er stützte sich im ersten Duell mit dem mit vier Titeln ausgestatteten Shanghai-Rekordsieger zudem auf sein gutes Service. Vacherot ist nun der erste ATP-Finalist aus Monaco sowie in der Geschichte von Masters-1000-Turnieren der Finalist mit dem höchsten ATP-Ranking, nämlich 204.