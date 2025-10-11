Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Todestag Haiders

Kickl dankt „liebem Jörg“ und heizt Gerüchte an

Innenpolitik
11.10.2025 12:58
Für Herbert Kickl ist Jörg Haider „Vorbild und Inspiration“.
Für Herbert Kickl ist Jörg Haider „Vorbild und Inspiration“.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Heute vor 17 Jahren starb Jörg Haider bei einem Verkehrsunfall in Kärnten. Zum Todestag ehrte in FPÖ-Chef Herbert Kickl mit emotionalen Worten auf seiner Facebook-Seite. Das Posting ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert – und könnte Spekulationen um Kickls politische Zukunft anheizen.

0 Kommentare

Haider, selbst einst FPÖ-Chef, später Obmann des von ihm gegründeten BZÖ und bis zu seinem Tod Kärntens Landeshauptmann, wird von Kickl als Mann mit „Wut, Weitblick und Leidenschaft“ gelobt. Als Politiker habe er Missstände erkannt, die andere verschwiegen hätten. Das Vermächtnis Haiders lebe in all jenen weiter, „die den Mut haben, gegen ein ungerechtes System anzukämpfen, die nicht einknicken, und die Österreich an erste Stelle setzen“, schrieb Kickl.

Redenschreiber für Haider
Unter Haider war Kickl 1995 zur FPÖ gekommen, stieg in der Freiheitlichen Akademie und avancierte zum Redenschreiber des damaligen Parteichefs. Aus Kickls Feder stammten mehrere Sprüche Haiders, die für empörtes Echo sorgten. Als sich Jörg Haider 2005 mit dem BZÖ von den Freiheitlichen abspaltete, trennten sich die Wege. Kickl wurde daraufhin einer der schärfsten Kritiker Haiders und verhöhnte dessen BZÖ in Aussendungen etwa als „Orangenhaufen“.

Kickl (2. v. re.) und Strache (2. v. li.) beim Begräbnis Haiders im Oktober 2008.
Kickl (2. v. re.) und Strache (2. v. li.) beim Begräbnis Haiders im Oktober 2008.(Bild: APA/GERT EGGENBERGER)

Als Haider am 11. Oktober 2008 mit 58 völlig überraschend bei einem Autounfall starb, zeigte sich Herbert Kickl, damals FPÖ-Generalsekretär, „persönlich tief erschüttert“ und drückte „trotz zahlreicher politischer Differenzen“ Ehrfurcht und Dank aus. Kickl kam wie auch der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Begräbnis des Kärntner Landeshauptmanns.

Lesen Sie auch:
Der Kärntner Kickl als Landeschef in seiner Heimat? Die FPÖ wiegelt ab, doch es gibt Argumente, ...
FPÖ-Chef vor Wechsel?
Auf Haiders Spuren: Kickl schielt nach Kärnten
02.08.2025

Gerüchte um Wechsel nach Kärnten
Schon mehrfach hat Kickl zu Haiders Todestag dem „lieben Jörg“ gedacht und ihm gedankt. Heuer ist das aber besonders bemerkenswert. Denn es gibt Gerüchte, dass der FPÖ-Chef es seinem Vorvorgänger es gleichtun und in die Kärntner Landespolitik wechseln könnte. Denn die Dreierkoalition im Bund könnte stabiler sein als vermutet, während in Kärnten nach dem Abgang von SPÖ-Landeschef Peter Kaiser die Chance der FPÖ zu regieren größer wird. Kickl könnte also versuchen, die Oppositionsbank im Bund gegen die Regierungsbank im Land zu tauschen.

Von der FPÖ wird so ein Wechsel derzeit ausgeschlossen. Dass Kickl in seinem Posting Haider für sein „Vorbild“ und seine „Inspiration“ dankte, lässt solche Gerüchte jedenfalls nicht verstummen.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
192.166 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
135.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.781 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
941 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
933 mal kommentiert
Im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof kam es zur tödlichen Verwechslung.
Mehr Innenpolitik
Zum Todestag Haiders
Kickl dankt „liebem Jörg“ und heizt Gerüchte an
Jetzt debattieren!
FPÖ und Grüne: Geht Freundschaft trotzdem?
Mehr als nur Drohnen
Warnung aus Polen: Putins Hacker äußerst aktiv
FPÖ begehrt Aufklärung
Spionage für Muslimbrüder beschäftigt Parlament
Im „Strache-Prozess“
Lercher will Strafen verklagter Seniorinnen zahlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf