Kickl dankt „liebem Jörg“ und heizt Gerüchte an

Gerüchte um Wechsel nach Kärnten

Schon mehrfach hat Kickl zu Haiders Todestag dem „lieben Jörg“ gedacht und ihm gedankt. Heuer ist das aber besonders bemerkenswert. Denn es gibt Gerüchte, dass der FPÖ-Chef es seinem Vorvorgänger es gleichtun und in die Kärntner Landespolitik wechseln könnte. Denn die Dreierkoalition im Bund könnte stabiler sein als vermutet, während in Kärnten nach dem Abgang von SPÖ-Landeschef Peter Kaiser die Chance der FPÖ zu regieren größer wird. Kickl könnte also versuchen, die Oppositionsbank im Bund gegen die Regierungsbank im Land zu tauschen.