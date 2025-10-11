Vorteilswelt
Er sprang ins Meer

Mallorca: Deutscher starb bei Rettung seiner Frau

Ausland
11.10.2025 13:17
Am Strand versuchten Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben. (Symbolbild)
Am Strand versuchten Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben. (Symbolbild)(Bild: pureshot - stock.adobe.com)

Auf der spanischen Insel Mallorca passierte am Freitag ein tragisches Unglück: Ein 67-jähriger Deutscher starb bei dem Versuch, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. Rettungskräfte versuchten fast eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben – vergeblich.

Die Frau des 67-Jährigen war nahe Santa Margalida im Nordosten der Ferieninsel im Wasser in Schwierigkeiten geraten. Der Mann hatte am Strand Son Bauló offenbar gesehen, wie seine deutsche Frau zu ertrinken drohte. Daraufhin war er ins Meer gesprungen, um die 47-Jährige zu retten, wie das „Mallorca Magazin“ und die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichteten.

Mehrere Personen, die am Strand waren, halfen dem Paar, wieder aus dem Wasser zu kommen. Auch ein alarmierter Rettungsschwimmer eines Hotels sei herbeigeeilt. Als das Paar wieder an Land gewesen sei, seien noch mehr Rettungskräfte sowie Polizisten eingetroffen. Sie konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Seine 47-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Badeunfällen kommt es immer wieder auf Mallorca. Im Oktober haben dort viele Rettungsschwimmer bereits ihre Saison an den Stränden beendet.

