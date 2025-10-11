Mallorca: Deutscher starb bei Rettung seiner Frau

Mehrere Personen, die am Strand waren, halfen dem Paar, wieder aus dem Wasser zu kommen. Auch ein alarmierter Rettungsschwimmer eines Hotels sei herbeigeeilt. Als das Paar wieder an Land gewesen sei, seien noch mehr Rettungskräfte sowie Polizisten eingetroffen. Sie konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Seine 47-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.