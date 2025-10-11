Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Bayern

Vater überrollt beim Rückwärtsfahren Tochter – tot

Deutschland
11.10.2025 13:24
In Deutschland erlag ein einjähriges Mädchen seinen schweren Verletzungen, nachdem es von einem ...
In Deutschland erlag ein einjähriges Mädchen seinen schweren Verletzungen, nachdem es von einem Fahrzeug überrollt worden war. Am Steuer saß der eigene Vater.(Bild: Jürgen Fuchs)

Tragischer Unfall in der deutschen Stadt Memmingen: Ein Familienvater (35) hat beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug seine einjährige Tochter übersehen und überrollt. Das Mädchen starb an schweren Verletzungen.

0 Kommentare

Wie die Polizei in Memmingen am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Legau im bayerischen Landkreis Unterallgäu.

Der Mann habe das Mädchen offensichtlich übersehen, als es sich hinter dem Fahrzeug befand.

Kind in Krankenhaus verstorben
Das Kind sei noch mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden, dort aber an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Die Frau erlag an ihrern VerletzungenDurch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug bis zur ...
tödlicher Autounfall
Villacherin auf bayrischer Autobahn gestorben
07.10.2025

Im Einsatz seien neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) gewesen, um die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne zu unterstützen. Die Familie wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
UnfallVaterFamilienvater
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf