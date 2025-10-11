Unfall in Bayern
Vater überrollt beim Rückwärtsfahren Tochter – tot
Tragischer Unfall in der deutschen Stadt Memmingen: Ein Familienvater (35) hat beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug seine einjährige Tochter übersehen und überrollt. Das Mädchen starb an schweren Verletzungen.
Wie die Polizei in Memmingen am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Legau im bayerischen Landkreis Unterallgäu.
Der Mann habe das Mädchen offensichtlich übersehen, als es sich hinter dem Fahrzeug befand.
Kind in Krankenhaus verstorben
Das Kind sei noch mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden, dort aber an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es weiter.
Im Einsatz seien neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) gewesen, um die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne zu unterstützen. Die Familie wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.