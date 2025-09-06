Wie Europa bei den Online-Giganten mitkassiert

Digitalsteuer nur eine Übergangslösung

Die Digitalsteuer sollte allerdings nur eine Übergangsregelung sein. Mit der US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat man sich nämlich schon auf eine bessere Lösung geeinigt. Bei gemeinsamen Verhandlungen mit mehr als 140 OECD-Mitgliedsländern verständigte man sich konkret auf eine Anpassung des internationalen Steuerrechts. Einige der weltweit größten multinationalen Unternehmen sollten demnach einen Teil ihrer Einkommenssteuer dort zahlen, wo ihre Konsumenten ansässig sind.